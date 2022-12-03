Чингиз Абдуллаев в передаче "Поговорим?" Гамида Гамидова рассказал, на что были потрачены 203 тыс. манатов

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем ведущего стал народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

В передаче Гамид Гамидов и Чингиз Абдуллаев поговорили о том, на что были потрачены 203 тысячи манатов, выделенные из бюджета на проведение XIII съезда союза писателей Азербайджана.

Ведущий и гость также поговорили о многообещающих молодых писателях, о войне в Украине и о возможности войны между Азербайджаном и Ираном, о премьер-министре Армении Пашиняне и на другие интересные темы.