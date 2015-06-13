Церемония открытия первых Европейских игр в Баку получила широкое освещение в мировых СМИ

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Церемония открытия первых Европейских игр получила широкое освещение в мировых СМИ.

Как сообщает Report, многие влиятельные мировые издания посвятили этому событию материалы и фотосессии.

Так, фотосессии с открытия опубликовали такие мировые агентства и издания как Reuters, Associated Press, "The Washington Post".

Как отмечает в своем материале Associated Press церемония открытия прошла с "пышностью олимпийских игр", с эклектическими элементами греческих мифов.

"Местом для проведения феерии стал Бакинский олимпийский стадион, вмещающий 68 тысяч зрителей, стены которого в ходе торжественной церемонии светились всеми цветами азербайджанского флага".

В Reuters вышел материал "Леди Гага удивила гостей церемонии открытия игр". В нем отмечается, что поп-звезда, исполнившая песню Джона Леннона "Imagine" дала старт "ослепительной церемонии открытия первых Европейских игр в гламурной столице Азербайджана".

Отмечается, что около 6 тысяч атлетов прошли по стадиону, где на трибунах открытие игр наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и 35 других глав государств.

"Эта богатая энергоресурсами страна потратила свыше миллиарда долларов, чтобы организовать свою самую большую спортивную феерию на сегодняшний день, построив для 16-дневных соревнований несколько спортивных объектов с нуля",- говорится в статье.

BBC также подготовил репортаж и обширную фотосессию с церемонии открытия игр. В качестве основных моментов шоу издание отмечает гигантского быка, символизирующего греческого бога Зевса, танцоры, образовавшие в момент танца громадный флаг Азербайджана, и огромный гранат, рассыпавшийся на плавающие в воздухе зерна. Издание отмечает также удивительное появление Леди Гаги в необычном образе, исполнившей песню Джона Леннона за задрапированном в цветах фортепиано.

Церемония открытия первых Европейских игр также получила освещение и в ряде итальянских, голландских, немецких СМИ.

Этому событию уделили внимание и СМИ ряда соседних стран, в том числе стран СНГ.

"В масштабном театрализованном представлении приняли участие более двух тысяч артистов. Во время церемонии открытия состоялось зажжение огня Европейских игр ", - сообщает НТВ.

"Интерфакс" передает, что огонь первых Европейских игр на стадионе зажгли азербайджанские спортсмены - 35-летний чемпион Паралимпийских летних игр 2004 и 2008 годов по дзюдо Ильхам Закиев и 17-летний чемпион Юношеских Олимпийских игр 2014 года по тхэквондо Саид Гулиев.

В свою очередь, ТАСС пишет, что после парада спортсменов, в котором приняли участие около 6 тысяч атлетов, в их честь Леди Гага исполнила песню Джона Леннона "Imagine".

РИА Новости отмечает, что первая миниатюра была посвящена одному из величайших поэтов мира, классику персидской поэзии и знаменитому поэту Востока Низами, а на фоне средневековых декораций перед зрителями предстали разнообразные картины из его известных произведений ("Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Любовь" и других), воспроизведенные несколькими сотнями актеров.

"В составе российской команды - 7 олимпийских чемпионов и 34 чемпиона мира. Сейчас все внимание приковано к центральному стадиону - шоу в честь открытия игр впечатлило масштабом. Организаторы сделали ставку на спецэффекты с национальным колоритом. Гостем церемонии стал Владимир Путин", - сообщает "Первый канал".

"Логотип Европейских игр объединил в себе пять символов: огонь, воду, птицу феникс, элементы ковра и главный национальный фрукт - гранат. Талисманами игр стали джейран и гранат. В помощь участникам и гостям игр привлечено около 18 тыс. волонтеров", - пишет издание "КоммерсантЪ".

"Церемония прошла с размахом. На большом экране зрителям показали некоторые этапы эстафеты огня. С трибуны за открытием наблюдали множество глав государств, в том числе и президент России Владимир Путин. Не обошлось и без сюрпризов, приготовленных организаторами. На новом стадионе "Олимпийский" выступила суперзвезда поп-музыки Леди Гага, которая спела хит Джона Леннона "Imagine"", - сообщает телеканал "Россия 24".

Белорусское информационное агентство БЕЛТА отмечает, что зажжение огня первых Европейских игр получилось "красочным и оригинальным".

"На Национальный стадион факел внесли известный азербайджанский спортсмен-парали мпиец Ильхам Закиев и победитель Юношеских игр 2014 года в Нанкине по таэквондо Саид Гулиев. Огонь, символизируя одну из стихий Азербайджана, был помещен в специальную капсулу в центре арены и распространился в импровизированны х трещинах земли. В ходе церемонии открытия он был перенесен на каменный диск и поднят под своды Национального стадиона", - пишет агентство.

Турецкое агентство Anadolu подготовило широкий репортаж о церемонии открытии первых Европейских игр в Баку под названием "В ожидании Европейских игр в Баку".

Издание "NTV Türk" посвятило статью проведению первых Европейских игр в Баку, в которой отметило, что в ходе церемонии открытия прозвучала азербайджанская народная мелодия "Сары гялин" на древнем музыкальном инструменте - балабан.

Издание "YeniCagGazeta" отмечает, что церемония открытия Европейских игр была представительной и внушительной.

"Hürriyet" озаглавило статью, посвященную открытию игр в Баку, как "Баку в ожидании".

Сайт Iha.com.tr также посвятил статью "Все начиналось так" открытию Европейских игр.

Издания "Türk gazetesi" и "TRT Haber"опубликовали материалы, посвященные Евроиграм в Баку, отметив, что в церемонии открытия выступили председатель оргкомитета Европейских игр, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки.