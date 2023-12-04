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Центр мониторинга назвал число нарушений языковых норм на сайтах

Центр мониторинга назвал число нарушений языковых норм на сайтах Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими мониторингами на сайтах произошли некоторые улучшения, случаев нарушения норм литературного языка по-прежнему немало.
Медиа
4 декабря 2023 г. 11:47
Центр мониторинга назвал число нарушений языковых норм на сайтах

Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими мониторингами на сайтах произошли некоторые улучшения, случаев нарушения норм литературного языка по-прежнему немало.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник отдела Центра мониторинга при Государственной языковой комиссии Вафа Исмаилова.

По ее словам, из 4 500 выявленных языковых фактов в отчет включены 3 564.

"В общей сложности мониторинг проводился на 52 сайтах. Выявлено 1 371 нарушение орфографических, 356 лексических, 909 грамматических норм, 928 стилистических ошибок", - сказала В. Исмаилова.

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Версия на азербайджанском языке Monitorinq Mərkəzi saytlarda dil normaları ilə bağlı pozuntuların sayını açıqlayıb

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