Центр мониторинга назвал число нарушений языковых норм на сайтах

Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими мониторингами на сайтах произошли некоторые улучшения, случаев нарушения норм литературного языка по-прежнему немало.

Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими мониторингами на сайтах произошли некоторые улучшения, случаев нарушения норм литературного языка по-прежнему немало.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник отдела Центра мониторинга при Государственной языковой комиссии Вафа Исмаилова.

По ее словам, из 4 500 выявленных языковых фактов в отчет включены 3 564.

"В общей сложности мониторинг проводился на 52 сайтах. Выявлено 1 371 нарушение орфографических, 356 лексических, 909 грамматических норм, 928 стилистических ошибок", - сказала В. Исмаилова.