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Центр анализа СМИ Азербайджана начал новые тренинги для пресс-секретарей

Центр анализа СМИ Азербайджана начал новые тренинги для пресс-секретарей Центр анализа СМИ (MTM) при поддержке центра Гейдара Алиева и Агентства развития медиа (MEDİA) начал новые тренинги для представителей местных СМИ с целью постоянного совершенствования и развития профессиональных навыков в этой сфере.
Медиа
1 ноября 2022 г. 13:36
Центр анализа СМИ Азербайджана начал новые тренинги для пресс-секретарей

Центр анализа СМИ (MTM) при поддержке центра Гейдара Алиева и Агентства развития медиа (MEDİA) начал новые тренинги для пресс-секретарей с целью совершенствования и развития профессиональных навыков этих специалистов.

Как передает Report, обучение будет проходить с 1 по 3 ноября и будет включать в себя дискуссии и сессии по подготовке пресс-релизов, обучение навыкам убеждения и другие актуальные темы.

Тренинг, организованный для руководителей пресс-служб государственных, неправительственных и других организаций, ведет Барни Джонс, профессор факультета журналистики Лондонского городского университета и вице-президент британской организации The Media Society.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMətbuat katibləri üçün yeni təlimlərə başlanılıb

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