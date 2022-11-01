Центр анализа СМИ Азербайджана начал новые тренинги для пресс-секретарей

Центр анализа СМИ (MTM) при поддержке центра Гейдара Алиева и Агентства развития медиа (MEDİA) начал новые тренинги для представителей местных СМИ с целью постоянного совершенствования и развития профессиональных навыков в этой сфере.

Центр анализа СМИ (MTM) при поддержке центра Гейдара Алиева и Агентства развития медиа (MEDİA) начал новые тренинги для пресс-секретарей с целью совершенствования и развития профессиональных навыков этих специалистов.

Как передает Report, обучение будет проходить с 1 по 3 ноября и будет включать в себя дискуссии и сессии по подготовке пресс-релизов, обучение навыкам убеждения и другие актуальные темы.

Тренинг, организованный для руководителей пресс-служб государственных, неправительственных и других организаций, ведет Барни Джонс, профессор факультета журналистики Лондонского городского университета и вице-президент британской организации The Media Society.