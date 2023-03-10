Caliber.az исполняется два года

Сегодня информационно-аналитическому порталу Caliber.Аz исполняется два года.

Сегодня информационно-аналитическому порталу Caliber.az исполняется два года.

Как сообщает Report, cайт начал свою деятельность 10 марта 2021 года.

Caliber.az функционирует на русском, английском и армянском языках, обеспечивая читателей оперативными новостями о самых актуальных событиях в стране и за рубежом, готовит аналитические статьи, интервью, а также видеоматериалы.

Несмотря на столь небольшой отрезок времени, а два года - это действительно не так уж и много, Caliber.az стал не только читаемым, но и уважаемым, цитируемым сайтом как в Азербайджане, так и за его пределами. За два года ими было подготовлено свыше четырех тысяч аналитических статей, интервью, репортажей.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет своих коллег и желает им больших успехов.