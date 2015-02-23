БВШН провела встречу с участниками проекта "Зимняя школа SOCAR для молодых журналистов"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Участники проекта "Зимняя школа SOCAR для молодых журналистов", реализуемого Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и Советом прессы (СП), посетили Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН). Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей Школы.

Открывая встречу с участниками проекта, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал участников-представителей СМИ и выразил удовлетворение их пребыванием в БВШН.

Участники проекта "Зимняя школа SOCAR для молодых журналистов", реализуемого Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и Советом по прессе (СП), посетили Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН). Открывая встречу с участниками проекта, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал участников-представителей СМИ и выразил удовлетворение их пребыванием в БВШН.

Ректор подробно рассказал об истории создания, целях, успехах, достигнутых за короткое время и установленных связях вуза с ведущими университетами и транснациональными нефтегазовыми предприятиями мира.

Э.Гасымов также подчеркнул, что по многим показателям БВШН находится на первых местах в рейтинге вузов Азербайджана. Кроме того, он сообщил, что отвечающий современным требованиям вновь строящийся кампус БВШН, который будет сдан в эксплуатацию в следующем учебном году, станет самым большим кампусом в Кавказском регионе. Отметив, что БВШН стал абсолютным лидером среди вузов Азербайджана в 2012 и 2013 годах, ректор подчеркнул, что обучение студентов в Высшей Школе проводится на английском языке в рамках соглашения о сотрудничестве с Университетом Хериот-Ватт Великобритании и применением самых современных технологий.

Он добавил, что учебный процесс организуется в тесной связи с производством, осуществляются комплексные мероприятия для мотивации студентов и преподавателей в учебном процессе, а оценка знаний проводится в абсолютно прозрачных и объективных условиях. Кроме того, ректор Э.Гасымов проинформировал журналистов о современных методах организации учебного процесса и проводимых работах по расширению международных связей.

Затем Э.Гасымов ответил на многочисленные вопросы участников проекта "Зимняя школа SOCAR для молодых журналистов", представителей СМИ.

Напомним, что проект "Зимняя школа SOCAR для молодых журналистов" имеет большое значение с точки зрения специализации молодых журналистов и повышения у них практических знаний и профессионализма, желающих специализироваться в нефтегазовой сфере. В ходе мероприятий по реализации проекта его участники-журналисты были ознакомлены с различными направлениями деятельности SOCAR, перед ними была поставлена задача повышения качества и достоверности материалов о деятельности предприятий энергетического сектора. В целом, во встрече приняли участие 36 журналистов, представляющих 22 структур отечественных СМИ.