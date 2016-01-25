Будут рассмотрены​ 8 апелляционных жалоб Миршахина Агаева против НСТР

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ На этой неделе в Бакинском апелляционном суде будут рассмотрены 8 жалоб независимой телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, три судебных разбирательства по апелляционным жалобам пройдут 26 января, одно - 27 января, остальные 4 - назначены на 28 января.

Отметим, что генеральный директор независимой телерадиокомпании ANS Миршахин Агаев подал жалобу на решения НСТР № 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/10 от 5 октября 2015 года и № 10/2 от 13 октября 2015 года, и выдвинул иск в Сабаильском районном суде относительно возвращения ему приложенных документов. Суд отклонил эти иски. Не согласившись с решением, гендиректор Миршахин Агаев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.