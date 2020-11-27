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Создается Кавказская журналистская сеть

Создается Кавказская журналистская сеть В ходе обсуждений была отмечена важность создания единой платформы журналистов с целью борьбы с предвзятостью
Медиа
27 ноября 2020 г. 14:23
Создается Кавказская журналистская сеть

При организации Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и медиа-компании Timberwolf Phoenix была организована видеоконференция на тему "Территориальная целостность как часть международного права: пример Азербайджана".

Как сообщили Report в комитете, в видеоконференции с участием официальных лиц структуры, президента медиа-компании Timberwolf Phoenix Бена Миника и вице-президента Ирины Цукерман приняли участие около 40 журналистов, политических экспертов и других лиц из различных стран.

Цель - собрать воедино мировых журналистов, поддерживающих справедливую и правую позицию Азербайджана и создать Кавказскую журналистскую сеть.

И.Цукерман и Б.Миник рассказали о миссии и деятельности Timberwolf Phoenix, сообщили, что во время войны между Азербайджаном и Арменией просмотр новостей на информационном сайте Republic-Underground достиг 65 000 000, затронули другие вопросы.

На видеоконференции был продемонстрирован ролик, рассказывающий о корнях конфликта, истории агрессии Армении против Азербайджана и текущих событиях на политической арене.

В ходе обсуждений была отмечена важность создания единой платформы журналистов с целью борьбы с односторонностью, предвзятостью.

В завершении журналисты выразили согласие на создание Кавказской журналистской сети.

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