Создается Кавказская журналистская сеть

В ходе обсуждений была отмечена важность создания единой платформы журналистов с целью борьбы с предвзятостью

При организации Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и медиа-компании Timberwolf Phoenix была организована видеоконференция на тему "Территориальная целостность как часть международного права: пример Азербайджана".

Как сообщили Report в комитете, в видеоконференции с участием официальных лиц структуры, президента медиа-компании Timberwolf Phoenix Бена Миника и вице-президента Ирины Цукерман приняли участие около 40 журналистов, политических экспертов и других лиц из различных стран.

Цель - собрать воедино мировых журналистов, поддерживающих справедливую и правую позицию Азербайджана и создать Кавказскую журналистскую сеть.

И.Цукерман и Б.Миник рассказали о миссии и деятельности Timberwolf Phoenix, сообщили, что во время войны между Азербайджаном и Арменией просмотр новостей на информационном сайте Republic-Underground достиг 65 000 000, затронули другие вопросы.

На видеоконференции был продемонстрирован ролик, рассказывающий о корнях конфликта, истории агрессии Армении против Азербайджана и текущих событиях на политической арене.

В ходе обсуждений была отмечена важность создания единой платформы журналистов с целью борьбы с односторонностью, предвзятостью.

В завершении журналисты выразили согласие на создание Кавказской журналистской сети.