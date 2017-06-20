Будет проведен опрос для определения победителя премии "Друг журналистов"

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Совет прессы и Общественное объединение защиты журналистов "Рух" с 20 июня по 15 июля объявили опрос среди средств массовой информации для вручения премии "Друг журналистов" в 2017 году.

Как сообщили Report в Совете, с этой целью в Совете прессы создана рабочая группа.

Лауреата премии определят представители влияющих на общественное мнение известных телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств, информационных интернет-ресурсов и журналистских организаций страны.

Совет прессы представит соответствующие анкеты СМИ, которые примут участие в опросе. Анкеты должны быть заполнены до 15 июля и представлены в Совет прессы. С 15 по 20 июля будут изучены анкеты и определится победитель опроса. Имя лауреата премии будет объявлено 22 июля в День национальной прессы.

Отметим, что премия "Друг журналистов" учреждена в 1998 году Комитетом защиты журналистов Азербайджана "РУХ" (нынешним Общественным объединением защиты журналистов "Рух"). Награда учреждена в целях пропаганды и развития свободы слова и печати в обществе, оказания помощи в укреплении связей государственных структур, управлений, предприятий и организаций, общественных объединений и политических партий с медиа, стимулирования традиций заботы о средствах массовой информации.