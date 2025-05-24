Бразильское агентство Globo показало специальный репортаж о туристическом потенциале Азербайджана

Бразильское информационное агентство Globo показало специальный репортаж, посвященный нашей стране и подготовленный корреспондентами агентства, посетившими Азербайджан в преддверии COP-29.

Бразильское информационное агентство Globo показало специальный репортаж, посвященный нашей стране и подготовленный корреспондентами агентства, посетившими Азербайджан в преддверии COP-29.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Бразилии.

Репортаж в программе Globo Repórter оказался настолько объемным и интересным, что было решено разбить его на две части и показать 16 и 23 мая. Корреспондент Globo в Лондоне Мурило Сальвиано отметил, что он путешествовал по столице "Страны огней, соединяющей Европу и Азию, полной богатств и тайн - Азербайджана" - Баку, а также по Шеки, Гяндже, Басгалу, и показал обычаи и традиции нашего народа, культуру, элементы современности, толерантности, развитие и богатую кухню.

В специальном репортаже корреспондент подробно рассказал зрителям о включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО "Ичеришехер", а также о национальных парках в Гобустане и Шахдаге, Дворце шекинских ханов, грязевых вулканах, искусстве мугама, шелководстве и производстве шелка, изготовлении кялагаи и вкусных блюдах азербайджанской национальной кухни.

Передача вызвала широкий резонанс в бразильском обществе, после чего материал был распространен рядом новостных сайтов и в социальных сетях.

Отметим, что программа Globo Repórter, которой исполнилось 50 лет, является самой просматриваемой в Бразилии. Выходящая в эфир в выходные передача собирает у экранов тысячи семей, помогает бразильцам выбирать туристические направления за рубежом и побуждает их путешествовать.