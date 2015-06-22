Бразильский новостной портал опубликовал статью о Баку в связи с I Европейскими играми

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Бразильский новостной портал "Hoje em Dia" опубликовал статью о столице Азербайджана.

Как сообщает Report, автор статьи представил читателям информацию о Баку и стартовавших 12 июня в Азербайджане I Европейских играх.

В ней отмечается, что эти Игры позволят участвующим в них спортсменам получить лицензию на Летние Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро.

Говоря об архитектуре города, автор отмечает современные постройки, которые тесно сосуществуют со старинными зданиями в Ичеришехер.

Помимо этого предоставляется информация о проекте "Белый город" и плане по развитию Баку до 2020 года.

Также автор статьи рассказал о том, как можно получить визу в Азербайджан, предоставил информацию о нагорно-карабахском конфликте и запрете на посещение этого оккупированного региона страны без разрешения азербайджанских властей.