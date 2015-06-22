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    Бразильский новостной портал опубликовал статью о Баку в связи с I Европейскими играми

    Автор статье также дал информацию о нагорно-карабахском конфликте

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Бразильский новостной портал "Hoje em Dia" опубликовал статью о столице Азербайджана.

    Как сообщает Report, автор статьи представил читателям информацию о Баку и стартовавших 12 июня в Азербайджане I Европейских играх. 

    В ней отмечается, что эти Игры позволят участвующим в них спортсменам получить лицензию на Летние Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро.

    Говоря об архитектуре города, автор отмечает современные постройки, которые тесно сосуществуют со старинными зданиями в Ичеришехер.

    Помимо этого  предоставляется информация о проекте "Белый город" и плане по развитию Баку до 2020 года.

    Также автор статьи рассказал о том, как можно получить визу в Азербайджан, предоставил информацию о нагорно-карабахском конфликте и запрете на посещение этого  оккупированного региона страны без разрешения азербайджанских властей.

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