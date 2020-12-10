Более 80 сотрудников СМИ погибли в мире в 2020 году

По меньшей мере 83 сотрудника СМИ были убиты в 30 странах мира с начала 2020 года.

По меньшей мере 83 сотрудника СМИ были убиты в 30 странах мира с начала 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в Женеве ежегодном докладе швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC).

"С начала года 83 сотрудника СМИ были убиты в 30 государствах, - отмечает PEC. - Индия лидирует с 13 убийствами. Далее следует Мексика, где были убиты 11 журналистов". Среди наиболее опасных для прессы стран организация называет также Пакистан (восемь погибших), Афганистан (пять), Ирак (пять), Филиппины (четыре) и Гондурас (четыре). По три случая гибели журналистов были зафиксированы в Венесуэле, Нигерии и Сирии, по два - в Бразилии, Гватемале, Либерии и Сомали.

Среди 16 стран, в каждой из которых погиб один журналист, значится Россия. Как отметили, однако, в PEC, в отношении случая в России "расследование продолжается" - организация включила в свой список Ирину Славину, главного редактора издания "Коза пресс", 2 октября покончившую с собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде.

В прошлом году, по данным PEC, были убиты 75 журналистов, а за десять лет - 1 180. Кроме того, более 520 работников прессы с марта 2020 года умерли вследствие заражения коронавирусом.