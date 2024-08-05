Bloomberg извинилось за преждевременную публикацию об обмене между РФ и США

Агентство Bloomberg извинилось за то, что раньше положенного времени опубликовало информацию об обмене заключенными между Россией и США.

Агентство Bloomberg извинилось за то, что раньше положенного времени опубликовало информацию об обмене заключенными между Россией и США.

Как передает Report , об этом сообщает телекомпания CNN, ознакомившаяся с письмом, которое главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт направил сотрудникам агентства.

Главред признал, что эта ошибка "могла подвергнуть опасности обмен и освобождение" заключенных.

"И хотя наша публикация, к счастью, не повлияла на обмен, это было явное нарушение редакционных стандартов", - цитирует CNN его письмо.

Агентство провело "полноценное внутреннее расследование", в результате которого ответственные были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Миклетвейт лично направил каждому из бывших заключенных письма, в которых принес свои извинения.

CNN отмечает, что американские СМИ договорились "придержать новости" об обмене, чтобы не навредить ситуации. Белый дом в свою очередь просил издания выдержать эмбарго, но Bloomberg нарушило его, хотя даже газета The Wall Street Journal, чей журналист Эван Гершкович был в списках на обмен, не писала об этом до тех пор, пока не убедилась, что он освобожден и передан Россией в аэропорту Анкары.

Напомним, что 1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными между РФ и США. Операция была проведена при содействии Национальной разведывательной организации Турции.