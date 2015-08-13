Би-би-си привержена соблюдению журналистских стандартов по всему миру

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Би-би-си является независимой организацией, работающей с сотнями партнеров по всему миру, не зависящей финансово от МИД Великобритании и приверженной строгому соблюдению журналистских стандартов, заявил РИА Новости представитель пресс-службы телерадиокорпорации.

Накануне газета "Известия" опубликовала большую статью, в которой привела цитаты из некоего отчета комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании о деятельности МИД Великобритании. Одна из цитат гласит, что телеканалы РБК-ТВ и "Дождь", сотрудничая с английской Би-би-си, "доставляют нужную МИД Великобритании информацию российской аудитории". Тем самым, согласно приводимому газетой документу, вышеупомянутые российские телеканалы эффективно содействуют продвижению интересов Великобритании за рубежом.

"Би-би-си работает с сотнями партнерскими СМИ по всему миру, что позволяет ей иметь аудиторию более чем в 300 миллионов человек. Мы предоставляем высококачественные новостные и документальные программы и основываемся на нашей большой всемирной сети бюро и корреспондентов. Наши 28 служб на иностранных языках, в том числе, на русском — глубоко освещают местные и региональные темы, важные для нашей аудитории. Кроме того, мы освещаем спорт, делаем документальные фильмы об искусстве, бизнесе, науке, здравоохранении и стиле жизни", — заявил представитель Би-би-си.

"У Би-би-си сотни партнеров, которые передают наши новостные программы по всему миру, в том числе, "Дождь" и РБК-ТВ", — добавил он.

Представитель Би-би-си повторил данный ранее "Известиям" комментарий о том, что в 2014 году модель финансирования Всемирной службы Би-би-си изменилась: вместо правительственного гранта от МИД Великобритании телерадиокорпорация существует теперь за счет лицензионного сбора, который платят британские налогоплательщики, имеющие дома телевизоры.

"Мы всегда стремились к независимости и к тому, чтобы передавать непредвзятый новостной контент, созданный в соответствии со строгими редакторскими стандартами», — отметил собеседник агентства.

Он сказал, что не знает, какой доклад цитируют "Известия". В комитете по иностранным делам также затруднились ответить на этот вопрос.