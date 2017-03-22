Би-би-си могут подвергнуть штрафу за предвзятое освещение Brexit

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Британская теле- и радиовещательная корпорация Би-би-си будет оштрафована и подвергнется санкциям, если не прекратит предвзято освещать события, связанные с Brexit - выходом Великобритании из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил бывший министр культуры Соединенного Королевства, депутат парламента от правящей Консервативной партии Джон Уиттингдейл.

"У меня сложилось впечатление, что Би-би-си постоянно ищет негативы и подчеркивает проблемы, которые возникают в связи с Brexit", - цитирует его газета The Daily Telegraph.

Это подтверждается, по словам Уиттингдейла, сравнительным анализом того, сколько времени в эфире предоставляется людям, говорящим о трудностях и рисках выхода королевства из ЕС, и тем, кто представляет более позитивную картину.

Уиттингдейл предупредил, что если подобный негативный подход корпорации к освещению события сохранится, то депутаты обратятся с жалобой к британскому медиарегулятору Ofcom (Office of Communications). Регулирующий орган может вводить санкции, принудительные меры, в том числе и касающиеся внесения поправок в эфирное вещание, налагать штрафы в размере до 250 тыс. фунтов стерлингов (310 тысяч долларов США).