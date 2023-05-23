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Балаш Касумов: Готовы к сотрудничеству с российскими СМИ

Балаш Касумов: Готовы к сотрудничеству с российскими СМИ Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов отметил важность развития сотрудничества с Южным Кавказом в медиа-сфере.
Медиа
23 мая 2023 г. 14:19

Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов отметил важность развития сотрудничества с Южным Кавказом в медиа-сфере.

Как сообщает Report из Москвы, об этом он заявил на круглом столе "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа", проходящем в государственном информационном агентстве России ТАСС.

По словам К. Клейменова, существует большая потребность в развитии такого сотрудничества, поскольку не хватает информации с Южного Кавказа. И Первый канал готов к сотрудничеству с азербайджанскими СМИ для исправления ситуации.

Глава Общественного телевидения Азербайджана Балаш Касумов, в свою очередь, отметил, что его канал готов сотрудничать с российскими СМИ и оказать всяческую техническую поддержку для этого, чтобы за рубежом как можно больше узнали об Азербайджане, о реалиях страны.

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