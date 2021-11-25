​​​​​​​Baku TV подготовил сюжет о прошедшем в Киеве международном круглом столе

Baku TV подготовил сюжет с прошедшего в Киеве международного круглого стола под названием “Роль медиа в развитии отношений между Украиной и Азербайджаном”.

Baku TV подготовил сюжет о международном круглом столе под названием “Роль медиа в развитии отношений между Украиной и Азербайджаном”, который прошел в Киеве.

В ходе мероприятия были обсуждены возможности налаживания тесных связей между медиа-органами двух стран. Как отмечалось, зачастую украинская и азербайджанская общественность получают информацию друг о друге через прессу 3-х стран. В этой связи прямые контакты важны для донесения до читателей более полной информации о событиях, происходящих в странах.

В сюжете отмечается, что подписанный между Report и УНИАН меморандум – первый шаг в этом направлении.

Меморандум подписали директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев и шеф-редактор Украинского независимого информационного агентства новостей Михаил Ганницкий.

Стороны намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество в области обмена информацией между сторонами. Они планируют поддерживать регулярный обмен оперативной и достоверной информацией о событиях, происходящих во внутренней жизни двух стран, их международной активности. Более того, сотрудничество будет осуществляться на безвозмездной основе.

Общественно-политические деятели, принявшие участие в мероприятии, высоко оценили подписание меморандума, который будет способствовать расширению сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. В рамках мероприятия гости из Азербайджана также ознакомились с работой УНИАН.