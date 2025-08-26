Baku TV отмечает шестилетие интернет-вещания

Сегодня исполняется шесть лет с момента запуска Baku TV как интернет-телевидения.

Как сообщает Report, канал начал вещание в этом формате 26 августа 2019 года, предложив азербайджанской аудитории новый подход в медиапространстве.

Baku TV, входящий в Global Media Group, начал свою деятельность 18 февраля 2018 года. Уже через год канал перешел в формат интернет-телевидения, сделав ставку на оперативные и достоверные новости. В 2022 году он получил статус платформенного вещателя, а в 2023-м начал спутниковое вещание, что обеспечило международную доступность, включая аудиторию в Европе и Азии.

С января 2025 года канал присоединился к системе измерения телерейтингов "Mars" и сохраняет высокие позиции среди телеканалов страны. Сегодня Baku TV выпускает новости на пяти языках и близок к отметке в 3 млн подписчиков на YouTube, в 2024 году число просмотров превысило 1,2 млрд.

Baku TV продолжает укреплять свое лидерство на платформе YouTube, опередив телевизионные каналы, действующие в Азербайджане.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Baku TV и желает им новых творческих успехов!