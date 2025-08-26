О нас

Baku TV отмечает шестилетие интернет-вещания

Baku TV отмечает шестилетие интернет-вещания Baku TV отмечает шестилетие интернет-вещания
Медиа
26 августа 2025 г. 12:26
Baku TV отмечает шестилетие интернет-вещания

Сегодня исполняется шесть лет с момента запуска Baku TV как интернет-телевидения.

Как сообщает Report, канал начал вещание в этом формате 26 августа 2019 года, предложив азербайджанской аудитории новый подход в медиапространстве.

Baku TV, входящий в Global Media Group, начал свою деятельность 18 февраля 2018 года. Уже через год канал перешел в формат интернет-телевидения, сделав ставку на оперативные и достоверные новости. В 2022 году он получил статус платформенного вещателя, а в 2023-м начал спутниковое вещание, что обеспечило международную доступность, включая аудиторию в Европе и Азии.

С января 2025 года канал присоединился к системе измерения телерейтингов "Mars" и сохраняет высокие позиции среди телеканалов страны. Сегодня Baku TV выпускает новости на пяти языках и близок к отметке в 3 млн подписчиков на YouTube, в 2024 году число просмотров превысило 1,2 млрд.

Baku TV продолжает укреплять свое лидерство на платформе YouTube, опередив телевизионные каналы, действующие в Азербайджане.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Baku TV и желает им новых творческих успехов!

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku TV marks six years as internet television platform
Версия на азербайджанском языке "Baku TV"nin ilk dəfə internet televiziyası kimi yayıma başlamasından 6 il keçir

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi