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Baku TV начал вещание на платформе KATV1

Baku TV начал вещание на платформе KATV1 Baku TV начал вещание еще на одном кабельном телевидении.
Медиа
8 мая 2023 г. 17:15
Baku TV начал вещание на платформе KATV1

Baku TV начал вещание еще на одной платформе кабельного телевидения.

Как сообщает Report, функционирующий с 2018 года в качестве интернет-канала Baku TV будет доступен для абонентов KATV1.

Для этого абонентам необходимо найти Baku TV в разделе поиска и добавить его в список избранных.

Информируя зрителя о важных и актуальных событиях, происходящих в стране и мире, новостной канал предоставляет подписчикам широкий спектр контента с репортажами с места событий, эксклюзивными интервью, авторскими программами и исследованиями.

Отметим, в ноябре 2022 года аудиовизуальный совет выдал Baku TV лицензию платформенного вещателя, не осуществляющего спутникового вещания, как нового вида аудиовизуальной деятельности. Впервые канал транслировался на Connect TV.

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Версия на азербайджанском языке Baku TV KATV1-də yayıma başlayıb

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