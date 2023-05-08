Baku TV начал вещание на платформе KATV1

Baku TV начал вещание еще на одном кабельном телевидении.

Baku TV начал вещание еще на одной платформе кабельного телевидения.

Как сообщает Report , функционирующий с 2018 года в качестве интернет-канала Baku TV будет доступен для абонентов KATV1.

Для этого абонентам необходимо найти Baku TV в разделе поиска и добавить его в список избранных.

Информируя зрителя о важных и актуальных событиях, происходящих в стране и мире, новостной канал предоставляет подписчикам широкий спектр контента с репортажами с места событий, эксклюзивными интервью, авторскими программами и исследованиями.

Отметим, в ноябре 2022 года аудиовизуальный совет выдал Baku TV лицензию платформенного вещателя, не осуществляющего спутникового вещания, как нового вида аудиовизуальной деятельности. Впервые канал транслировался на Connect TV.