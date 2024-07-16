Глава Госкомитета: Представителям СМИ следует уделять больше внимания семейным вопросам и правам детей

Каждый журналист, представитель СМИ и блогер должен уделять особое внимание семейным вопросам, правам детей и связанному с этим законодательству.

Каждый журналист, представитель СМИ и блогер должен уделять особое внимание семейным вопросам, правам детей и связанному с этим законодательству.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на презентации учебного пособия "Медиа и права детей".

Она отметила, что Госкомитет тесно сотрудничает с Бакинским государственным университетом для повышения грамотности в области прав человека и учебное пособие является совместным проектом двух структур.