В AzTV продолжаются кадровые перестановки

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) провело очередную кадровую реформу. Согласно сообщению Report, Сардар Байрамов, главный редактор Общественно - политических программ телевидения, был освобожден от занимаемой должности.

Ему было поручено занять пост директора студии Общественно – политических программ и иностранных новостей телевидения. На протяжении многих лет работавший в редакции Общественно-политических программ Сахаддин Гусейнов, был назначен главным редактором указанной редакции.

Кроме того, Эльшан Гасанов, заместитель председателя ЗАО, был уволен по собственной инициативе из-за истечения срока договора. Мубариз Асланов, начальник отдела социальных сетей и связей с общественностью ЗАО, подтвердил информацию в "Report".