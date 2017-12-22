AzTV объявило тендер

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" объявило тендер по приобретению интернет-вещания трех телевизионных и двух радиоканалов.

Как сообщает Report, участники тендера должны представить свои тендерные предложения в двойном конверте с печатью и подписью.

Для выполнения контракта участники тендера должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Желающие принять участие в тендере после перечисления на указанный счет взноса за участие могут получить перечень основных условий по адресу город Баку, ул. М. Гусейна 1 (контактное лицо Джамал Аскеров, тел. 492-78-51).

Сумма взноса составляет 200 манатов. Процедура пройдет в соответствии с законом "О государственных приобретениях".