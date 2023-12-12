АЗЕРТАДЖ решительно осуждает дезинформацию, распространенную о его сотрудниках во французской печати

Во французской печати тиражируется дезинформация о том, что сотрудники АЗЕРТАДЖ якобы направлены в Новую Каледонию для нарушения стабильности во Франции, их даже именуют «шпионами».

Во французской печати тиражируется дезинформация о том, что сотрудники АЗЕРТАДЖ якобы направлены в Новую Каледонию для нарушения стабильности во Франции, их даже именуют "шпионами".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении АЗЕРТАДЖ.

Напомним, что 3 декабря 2023 года двое журналистов АЗЕРТАДЖ были командированы в Новую Каледонию для выполнения редакционного задания. Один из них под предлогом ЯКОБЫ ОТСУТСТВИЯ визы не был допущен в страну и после содержания в течение суток под надзором полиции был выдворен из страны. Называть наших сотрудников, долгое время занимающихся журналистской деятельностью, "шпионами" неприемлемо. Появление подобной статьи после совершенной в отношении нашего журналиста несправедливости и распространения этого во всем мире свидетельствует о том, что за этой дезинформацией стоят официальные круги Франции. Это – не что иное, как попытка скрыть несправедливость, учиненную против нашего журналиста. Попытка правительства Франции в подобной неофициальной форме назвать "шпионами" журналистов, желающих довести до мира правый голос тех, кто провел в Новой Каледонии шествие с требованием свободы, является огромным неуважением к требованиям таких фундаментальных принципов, как демократия, свобода слова, свобода СМИ.

Несправедливость, совершенную в отношении нашего журналиста в Новой Каледонии, осудил в своем заявлении даже президент политической партии Союз Каледонии Даниэль Гоа. В его письме нашему журналисту говорится: "Как президент политической партии Союз Каледонии, представитель Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) хочу выразить Вам полную поддержку в связи с дискриминацией, которой Вы подверглись в ходе поездки в Нумеа 3 декабря 2023 года. Мы еще раз действительно стали свидетелями радикального колониального отношения к распространению информации, связанной с народами, страдающими от колониального ига".

Как отмечается в фейковой статье, накануне министр обороны Франции совершил визит в Новую Каледонию, и журналисты отправились туда именно для освещения данной поездки. В статье также говорится, что журналисты являются «шпионами». Тем самым, они сами себя опровергают – с одной стороны пишут, что журналисты отправились туда для освещения событий, а вслед за этим называют их "шпионами". Следует отметить, что журналистам АЗЕРТАДЖ было дано редакционное задание, заключавшееся именно в освещении проведенного 5 декабря митинга в поддержку независимости. Кроме того, наши сотрудники должны были подготовить репортажи об образе жизни местного народа канаки, его социально-экономическом положении и культуре. К сожалению, редакционное задание было выполнено не полностью по причине запрета въезда одного из наших сотрудников в страну.

АЗЕРТАДЖ решительно опровергает отраженные в статье абсурдные утверждения и считает их фейковой информацией, носящей провокационный характер. Решительно осуждаем распространение французскими СМИ подобной дезинформации, именно как попытку ввести международную общественность в заблуждение и скрыть истину, а не как показатель свободной печати.