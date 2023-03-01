АЗЕРТАДЖ отмечает 103-летие

Сегодня первому национальному информационному агентству Азербайджана – АЗЕРТАДЖ исполняется 103 года, сообщает Report.

Сегодня первому национальному информационному агентству Азербайджана – АЗЕРТАДЖ исполняется 103 года, сообщает Report.

Более века АЗЕРТАДЖ пишет летопись нашей республики – день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Проходят годы, меняются времена, но АЗЕРТАДЖ остается неизменным источником правдивой, достоверной и объективной информации.

Первое национальное информационное агентство, оставшееся нам в наследство от Азербайджанской Демократической Республики, прошло сложный и витиеватый, но славный путь. Первые новости агентства, начавшего работу 1 марта 1920 года, были опубликованы 2 марта. Его деятельность как независимого информационного источника продлилась всего 58 дней. Во времена советской власти Азербайджанское телеграфное агентство, по сути, стало филиалом ТАСС, его название менялось 7 раз.

После прихода Гейдара Алиева к руководству республикой в 1969 году для АЗЕРТАДЖ началась новая эпоха. Агентство было обеспечено современным техническим оборудованием и вскоре заняло лидирующие позиции в СССР. Благодаря личному авторитету великого лидера оно одним из первых информационных агентств союзных республик было оснащено компьютерами. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что АЗЕРТАДЖ, достойно пережив испытания, выпавшие на его долю даже после восстановления государственной независимости, также стал играть роль окна Азербайджана в мир. Сегодня за рубежом действуют 21 корреспондентский пункт агентства.

"Наряду с достойным продолжением благородных патриотических традиций нашей национальной журналистики, коллектив АЗЕРТАДЖ должен трудиться с еще большей решимостью, чтобы занять достойное место в мировом информационном пространстве" – руководствуясь этим наставлением великого лидера Гейдара Алиева, коллектив решительно идет к поставленной цели и движется вперед. За последние годы подписаны соглашения о сотрудничестве примерно с 50 зарубежными новостными агентствами, осуществляется обмен информацией примерно со 150 агентствами. Среди них много влиятельных информационных вещателей. В рамках международных и региональных медиаорганизаций АЗЕРТАДЖ сотрудничает с Associated Press, Reuters, Press Association, DPA. Агентство является одним из активных членов Совета Всемирного конгресса новостных агентств, Европейского альянса новостных агентств (EANA) и Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

С 2016 по 2019 год АЗЕРТАДЖ председательствовал во Всемирном конгрессе новостных агентств и OANA. В 2016 году в Баку прошли V Всемирный конгресс новостных агентств, XVI Генеральная ассамблея OANA. Тем самым Азербайджан и АЗЕРТАДЖ вошли в историю мировой прессы.

На сайтах международных и региональных медиаструктур, в которые входит АЗЕРТАДЖ, национальных информационных агентств, с которыми его связывают партнерские отношения, каждый год публикуются тысячи новостей, видео и фотографий о достижениях Азербайджана в общественно-политической, социально-экономической, научно-культурной и других сферах.

АЗЕРТАДЖ выпускает новости на 8 языках – азербайджанском, русском, английском, немецком, французском, арабском, китайском и испанском, а также подготавливает видеосюжеты на пяти языках.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет своих коллег и желает им успехов в деятельности!