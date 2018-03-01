AЗЕРТАДЖ исполнилось 98 лет

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта – день создания первого национального новостного агентства Aзербайджана - AЗЕРТАДЖ.

Одно из наследий Азербайджанской Демократической Республики, 100-летие которой отмечается в этом году, - первое национальное новостное агентство - Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ). Отмечающий сегодня свое 98-летие АЗЕРТАДЖ прошел сложный и трудный, но в то же время славный путь.

Всего лишь через 58 дней после начала деятельности агентства пала Азербайджанская Демократическая Республика, мы утратили государственную независимость. Империя начала диктовать свои законы. Деятельность национального новостного агентства была ограничена, его превратили в рупор советской идеологии. Солнце свободы вновь взошло примерно через 70 лет. После восстановления Aзербайджаном государственной независимости АЗЕРТАДЖ начал выполнять предназначенную миссию – функцию национального новостного агентства.

Страницы успеха новейшей истории AЗЕРТАДЖ

Несмотря на сложности, ограничения и запреты, пережитые во время советского режима, АЗЕРТАДЖ создал летопись примерно вековой истории Азербайджана. Годы, последующие после восстановления нашей государственной независимости, стали качественно иным периодом его развития: сегодня агентство оснащено самыми современными информационными технологиями, обладает мобильной, профессиональной творческой командой и техническим составом. На фоне динамичного развития повышающегося авторитета Азербайджана АЗЕРТАДЖ смело выходит на международную арену, неуклонно укрепляется его позиция на мировом информационном пространстве. Сегодня АЗЕРТАДЖ, голос которого когда-то не был слышан за пределами Азербайджана, руководит двумя самыми авторитетными медиа-структурами мира – Всемирным конгрессом новостных агентств и Организацией информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

2016 год занимает особое место в ряду этих успехов. В том году АЗЕРТАДЖ выступил организатором одновременно двух больших мероприятий - V Всемирного конгресса новостных агентств и XVI Генеральной ассамблеи OANA. Авторитетные международные мероприятия, проведенные при поддержке Фонда Гейдара Алиева, собрали в Баку до 200 представителей 130 новостных агентств из 80 стран, 5 континентов - профессионалов глобальной информационной политики, а также международных экспертов по медиа, руководителей региональных медиа-структур. Яркая речь президента Ильхама Алиева на совместной церемонии открытия этих мероприятий, встреча главы государства с группой участников Конгресса вызвали большой резонанс, были широко освещены более чем 150 новостными агентствами.

На проведенных в Баку мероприятиях международных медиа-структур председательство как во Всемирном конгрессе новостных агентств, так и в OANA до 2019 года перешло к АЗЕРТАДЖ. Таким образом имя нашей страны и имя АЗЕРТАДЖ запечатлены в истории мирового медиа.

Тут было бы уместно совершить краткий экскурс в историю и пройденный путь АЗЕРТАДЖ.

AЗЕРТАДЖ – наследие Азербайджанской Демократической Республики

Создание национального новостного агентства независимой республики было на повестке дня с первого дня объявления Азербайджанской Демократической Республики. Однако по различным причинам этот процесс продлился примерно год. 3 марта 1919 года на заседании Совета министров – правительства АДР – был вынесен на обсуждение вопрос создания Азербайджанского телеграфного агентства. На заседании был заслушан доклад на эту тему председателя Совета министров Фатали Хана Хойского. Организация агентства была поручена министру просвещения Насиб беку Усуббекову. Затем эти полномочия перешли от Министерства просвещения к Министерству почты и телеграфа. Были подготовлены законопроект о создании АЗЕРТАДЖ и устав агентства.

2 февраля 1920 года устав агентства был обсужден на заседании Национального правительства и представлен парламенту. 23 февраля устав был рассмотрен на заседании парламента. И наконец, 1 марта 1920 года приступило к деятельности первое национальное новостное агентство Азербайджана. 2 марта в газете "Азербайджан" были опубликованы первые новости АЗЕРТАДЖ. Однако всего через два месяца, 28 апреля, после падения АДР, начались тяжелые дни агентства.

В первые месяцы установления советской власти в Азербайджане АЗЕРТАДЖ стал филиалом Российского телеграфного агентства (РОСТА). В июне 1920 года под названием АзКавРоста был включен в Азербайджанскую центральную коллегию печати, а через год агентство было реорганизовано на базе КавРоста и получило название AзерTA. В 1922 году после создания СССР АзерТА начало действовать как филиал Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). B 1923 году была создана Закавказская Федерация и три информационных агентства Южного Кавказа объединились под названием ЗакТА. В 1936 году АзерТА вновь восстановил деятельность как независимое информационное агентство.

Гейдар Алиев: Деятельность АЗЕРТАДЖ имеет важное значение в распространении в мире правды об Азербайджане

Период истинного развития АЗЕРТАДЖ связан с приходом к политическому руководству в Азербайджане великого лидера Гейдара Алиева в 1969 году. После начала компьютеризации в 1970 году главного офиса ТАСС, в знак уважения к Гейдару Алиеву среди союзных республик в первую очередь национальное новостное агентство Азербайджана, называвшееся в то время Азеринформ, было оснащено современными компьютерами марки "Видеотон", а впоследствии – "Оливетти".

После восстановления государственной независимости было возвращено историческое название агентства, восемь раз изменявшееся в советский период: 3 марта 1995 года – Государственное телеграфное агентство при Кабинете министров, 17 января 2000 года – Азербайджанское государственное телеграфное агентство, и наконец, распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 февраля 2015 года агентству было присвоено название Азербайджанское государственное информационное агентство.

Великий лидер Гейдар Алиев придавал важное значение роли медиа в недавно восстановившем государственную независимость Азербайджане, в частности деятельности АЗЕРТАДЖ в доведении до мира реалий нашей страны. Это отчетливо видно в поздравительном послании общенационального лидера, адресованном коллективу агентства по случаю 80-летия АЗЕРТАДЖ в феврале 2000 года: "Деятельность АЗЕРТАДЖ имеет важное значение в дальнейшем укреплении нашей независимости, разъяснении коренных реформ, охватывающих все сферы общественно-политической, экономической и культурной жизни нашей страны, происходящих прогрессивных преобразований, сложных социально-экономических и человеческих проблем, возникших в результате военной агрессии Армении против нашей страны, распространении их во всем международном сообществе.

В последние годы в деятельности АЗЕРТАДЖ произошел особый перелом, приняты существенные меры по усилению его материально-технической базы, усовершенствованию и более оперативной, эффективной организации его работы. Однако все возможности, созданные научно-техническим прогрессом для масс-медиа, в частности, для беспредельного развития электронных средств информации, требуют ежедневного обновления и широкого применения достижений мировой науки в этой области. Поэтому наряду с достойным продолжением благородных патриотических традиций нашей национальной журналистики, коллектив АЗЕРТАДЖ должен трудиться с еще большей решимостью, чтобы занять достойное место в мировом информационном пространстве".

Имеющий в настоящее время корпункты в 21 стране, АЗЕРТАДЖ распространяет информацию на 7 языках

АЗЕРТАДЖ, сумевший в последние годы занять достойное место в мировом информационном пространстве, сегодня распространяет информацию на 7 языках – азербайджанском, английском, русском, французском, немецком, арабском и китайском, и видеоновости на 5 языках. Ежемесячный объем новостных выпусков составляет более 10 тысяч. Сюда также входят более 50 тысяч фото и до 1500 видеоновостей. Агентство, оперативно освещающее события и новшества, происходящие во всех сферах жизни страны, также добилось на еще большем географическом пространстве пропагандировать успехи независимого Азербайджана. В настоящее время новости агентства распространяются в более чем 100 странах мира.

В 2004 году АЗЕРТАДЖ был принят в члены Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), в 2008 году - в Европейский альянс информационных агентств (EANA). АЗЕРТАДЖ является одним из учредителей Ассоциации национальных информационных агентств стран-членов Содружества независимых государств (СНГ), Объединения тюркоязычных новостных агентств (TKA), Ассоциации национальных информационных агентств стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (BSANNA). В 2011-2013 годах председательствовал в BSANNA.

Подписаны договоры о сотрудничестве и информационном обмене с национальными информационными агентствами 45 стран мира и созданы корреспондентские пункты в 21 стране. В таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, YouTube, Instagram действуют профили АЗЕРТАДЖ на 7 языках.

В условиях современного медиа-бума и конкуренции в социальных сетях АЗЕРТАДЖ, с целью сохранения и усиления своего места в информационном пространстве, оперативно реагирует на потребности современной эпохи, стремится построить свою деятельность на основе новейших методов новостной технологии и ведущей мировой практики. Его творческий и технический потенциал находится на уровне, позволяющем справиться с этой задачей.

Один рабочий день в АЗЕРТАДЖ

Представленный фоторепортаж отражает один рабочий день в АЗЕРТАДЖ. В агентство, функционирующее в непрерывном рабочем режиме, непрерывно поступает поток информации. Корреспонденты стремятся к центру событий и спешат оперативно донести до людей важные новшества, происходящие в стране и мире.

Во всех структурах идет непрерывная и активная работа: новости, поступающие в редакцию, оперативно рассматриваются и распространяются. Работающие днем и ночью репортеры, фоторепортеры, операторы, не теряя время, отправляются на поиск информации, берут интервью, подготавливают новости, репортажи и видеоновости. Одним словом, для того, чтобы отвечать на вызовы времени и соответствовать требованиям, стоящим перед современной медиа, мобилизуются все силы коллектива.

Впереди нас ждет новая информация, регулярные и интересные встречи с нашими читателями…

Информационное агентство Report поздравляет коллектив АЗЕРТАДЖ и желает крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности!