​АзерТАдж и турецкий Университет Гази будут сотрудничать

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ АзерТАдж и турецкий Университет Гази расширят связи в области подготовки журналистских кадров.

Как сообщает Report, на встрече декана факультета журналистики Университета Гази Закира Авшара и генерального директора АзерТАдж Аслана Асланова в центре внимания находились вопросы, связанные с подготовкой кадров, современным медиа, обменом информацией.

На встрече отмечалось, что имеющие общие культурные и исторические корни Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга на международной арене, это является примером настоящего братства и дружбы. Азербайджанские юноши и девушки, получившие образование во многих университетах Турции, в том числе в Университете Гази, как ценные кадры трудятся в различных структурах нашей страны. В этом учебном заведении студенты получают высшее образование, АзерТАдж готов наладить с факультетом журналистики Университета Гази связи в области подготовки профессиональных кадров. На современном этапе стремительно развивающиеся медиа испытывают большую потребность в высококвалифицированных журналистах.

Закир Авшар подчеркнул, что он наблюдает за международными связями АзерТАдж, успехами в области распространения новостей, что агентство осуществляет деятельность в соответствии с современными стандартами. Он сказал, что в Университете Гази получают образование много азербайджанских студентов, выразил уверенность в том, что сотрудничество с АзерТАдж в области подготовки журналистских кадров, осуществления совместных проектов будет полезным.

На встрече также присутствовали руководитель портала "Haber7.com" Ибрагим Эрдоган, сотрудник Главного управления распространения печати и информации Турции Мустафа Кемаль Дагделен, советник посольства этой страны в Азербайджане по печати Хамит Карадениз.

В ходе обсуждений было высоко оценено сотрудничество АзерТАдж с Анатолийским агентством, подчеркнута важность обмена информацией между новостными структурами братских стран, выступления азербайджанских и турецких медиа с позиции общих интересов двух государств, ведения борьбы с дезинформацией.

