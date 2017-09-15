АЗЕРТАДЖ и компания "Microsoft" будут сотрудничать

© Report.az

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ АЗЕРТАДЖ и компания "Microsoft" намерены сотрудничать в области агитации лицензионных программных обеспечений, проведения просветительской работы в обществе в этом направлении, информационной безопасности, осуществления совместных проектов.

Как сообщает Report, связанные с этим вопросы обсуждались на встрече генерального директора АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова с членом Правления компании "Microsoft" по СНГ Рустемом Иссеновым, руководителем по работе с государственными структурами компании "Microsoft Азербайджан" Кямраном Асадовым и менеджером по развитию бизнеса Кянаном Ахундовым.

Подчеркнув, что агентство в своей деятельности придает большое значение применению технологических инноваций и современных решений для информационного обеспечения, Аслан Асланов сказал, что АЗЕРТАДЖ сотрудничает в этом направлении с ведущими СМИ мира. Отмечалось, что стремительные изменения, происходящие в современной журналистике на фоне технологического прорыва, подталкивают агентства идти в ногу с прогрессом. К этим сферам можно отнести оперативное распространение информации, ее безопасность, в том числе современные программные обеспечения. До внимания гостей было доведено, что АЗЕРТАДЖ, председательствующий в настоящее время в двух крупных международных медиа организациях – Всемирном конгрессе новостных агентств и Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), является инициатором обсуждений отмеченных вопросов в этих структурах. Генеральный директор выразил готовность агентства установить тесные связи с компанией "Microsoft Азербайджан", сотрудничать в сфере защиты информации, агитации использования лицензионных программ и оказывать информационную поддержку в этом направлении.

Член Правления компании "Microsoft" по СНГ Рустем Иссенов проинформировал о нынешней деятельности структуры и дальнейших планах в Азербайджане, отмечая заинтересованность установления связей с АЗЕРТАДЖ. Менеджер по развитию бизнеса Кянан Ахундов рассказал о подготовленном компанией "Национальном плане развития". Он отметил необходимость проведения просветительской работы в обществе по использованию лицензионных программ, подчеркнул, что пиратские программы являются угрозой информационной безопасности. К.Ахундов выразил уверенность, что сотрудничество с АЗЕРТАДЖ позволит достичь подвижек в этом направлении.

На встрече проводился обмен мнениями о трансформации журналистики, влиянии социальных медиа на новостной поток, использовании программных обеспечений для управления информацией и других вопросах.