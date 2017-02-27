Азербайджанский журналист Забиль Мугабилоглу предан земле

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Известный журналист Забиль Мугабилоглу предан земле.

Как передает Report, его похоронили рядом с родителями в поселке Пиршаги на кладбище, предназначенном для вынужденных переселенцев.

Напомним, что журналист скончался прошлой ночью в городской клинической больнице №1 (Семашко), где он проходил лечение.

Забиль Мугабилоглу родился 17 ноября 1977 года в селе Бабайлы Зангиланского района. Журналист был доставлен в реанимационный отдел городской клинической больницы №1 с диагнозом желудочно-кишечного кровотечения. Он нуждался в трансплантации печени.

Отметим, что Забиль Мугабилоглу долгие годы работал в должности редактора газеты “Yeni Müsavat”.