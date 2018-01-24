Азербайджанскую журналистку в России насмерть сбил автомобиль

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Азербайджанскую журналистку Ульвию Шамильгызы (Мамедову) в российском городе Астрахань насмерть сбил автомобиль.

Как сообщили Report ее близкие, тело покойной сейчас находится в центре медицинской экспертизы. Тело У.Шамильгызы будет перевезено и захоронено в родном городе Гяндже.

Отметим, что долгое время осуществляющая деятельность в прессе У.Шамильгызы работала в ряде СМИ, в том числе газете "Халг джебхеси" ("Народный фронт"), информационном агентстве Report. В период своей деятельности она неоднократно становилась победителем и призером конкурсов среди журналистов. С прошлого года У. Шамильгызы проживала в Астрахани для продолжения учебы.

Коллектив информационного агентства Report выражает соболезнования семье покойной.

Аллах рехмет элесин!