Азербайджанскому телеканалу CBC исполнилось 10 лет

Сегодня День создания телеканала CBC (Caspian Broadcasting Company).

Сегодня исполняется 10 лет со дня создания телеканала Caspian Broadcasting Company (CBC).

Об этом сообщает Report.

CBC - первый международный телеканал Азербайджана, который впервые вышел в эфир 10 апреля 2013 года

Круглосуточно вещающий на русском языке телеканал оперативно доводит до своих зрителей события, происходящие как в стране, так и во всем мире.

Также, в мае 2021 года был запущен первый региональный радиоканал Карабахского региона Азербайджана - CBC FM, который вещает на азербайджанском, русском и армянском языках.