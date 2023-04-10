Азербайджанскому телеканалу CBC исполнилось 10 лет

Сегодня исполняется 10 лет со дня создания телеканала Caspian Broadcasting Company (CBC).
Об этом сообщает Report.
CBC - первый международный телеканал Азербайджана, который впервые вышел в эфир 10 апреля 2013 года
Круглосуточно вещающий на русском языке телеканал оперативно доводит до своих зрителей события, происходящие как в стране, так и во всем мире.
Также, в мае 2021 года был запущен первый региональный радиоканал Карабахского региона Азербайджана - CBC FM, который вещает на азербайджанском, русском и армянском языках.