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Азербайджанскому телеканалу CBC исполнилось 10 лет

Азербайджанскому телеканалу CBC исполнилось 10 лет Сегодня День создания телеканала CBC (Caspian Broadcasting Company).
Медиа
10 апреля 2023 г. 16:34
Азербайджанскому телеканалу CBC исполнилось 10 лет

Сегодня исполняется 10 лет со дня создания телеканала Caspian Broadcasting Company (CBC).

Об этом сообщает Report.

CBC - первый международный телеканал Азербайджана, который впервые вышел в эфир 10 апреля 2013 года

Круглосуточно вещающий на русском языке телеканал оперативно доводит до своих зрителей события, происходящие как в стране, так и во всем мире.

Также, в мае 2021 года был запущен первый региональный радиоканал Карабахского региона Азербайджана - CBC FM, который вещает на азербайджанском, русском и армянском языках.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ilk beynəlxalq televiziya kanalı CBC-nin 10 yaşı tamam olur

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