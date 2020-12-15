Азербайджанский телеканал вошел в мировой рейтинг топ-А

На сегодняшний день зарегистрировано более 100 млн просмотров видео, размещенных на канале

Азербайджанский международный телеканал СВС вошел в топ-рейтинг категории А портала Social Blade, который отслеживает статистику и аналитику социальных сетей, таких как YouTube, Instagram, Твиттер, Facebook, Mixer, Dailymotion.

Как передает Report, YouTube-канал CBC Azerbaijan опередил в рейтинге топ-250 даже всемирно известный телеканал Al Jazeera English.

YouTube-канал CBC Azerbaijan, насчитывающий 177 тыс. подписчиков, был создан в 2013 году. На сегодняшний день зарегистрировано более 100 млн просмотров видео, размещенных на канале.

Контент на YouTube-канале размещается на азербайджанском, русском и армянском языках и доносит до широкой аудитории реалии Азербайджана.

Азербайджанский телеканал CBC является первым международным телеканалом в стране и в настоящее время вещает 24 часа в сутки - на территории от европейской части России до полуострова Индостан, от Балканского полуострова до восточных границ Китая.

Гендиректор телеканала CBC Вугар Халилов отметил, что ведущие телеканалы мира часто обращались к контенту CBC во время Отечественной войны для получения достоверной информации.