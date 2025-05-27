Азербайджанские журналисты в рамках визита в Узбекистан посетили телеканал "Sevimli TV"

Азербайджанские журналисты в рамках визита в Узбекистан посетили телеканал Sevimli TV

В рамках визита в Узбекистан представители азербайджанских СМИ посетили местный телеканал "Sevimli TV", ознакомились с вещательной политикой, программным содержанием и творческой командой.

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, в ходе визита гости осмотрели студию и съемочные площадки "Sevimli TV".

Журналисты были проинформированы о том, что созданный в 2017 году "Sevimli TV" для улучшения качества национального контента разработал около 50 новых проектов, а за последние два года снял 10 новых национальных сериалов.

Представителям СМИ также предоставлена ​​обширная информация о технических возможностях телеканала, монтажных комнатах, оснащенных современным оборудованием, а также о процессах прямого эфира.

Также обсуждены возможности сотрудничества и обмена опытом между телеканалами обеих стран, подчеркнута важность реализации совместных проектов и организации взаимных визитов в будущем.