Азербайджанские журналисты продолжают обучение в рамках тренинга по военной журналистике

В Анкаре (Турция) продолжаются тренинги по военной журналистике, организованные Агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Турецкой полицейской академией и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA).

В Анкаре (Турция) продолжаются тренинги по военной журналистике, организованные Агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Турецкой полицейской академией и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA).

Как сообщает Report, 18 августа были проведены тренинги по повышению профессионализма и применению вертолетов во время стихийных бедствий, кризисных и чрезвычайных ситуаций в условиях войны.

В тренингах, которые продолжатся до 20 августа, принимают участие 24 журналиста из Азербайджана.

Успешно завершившие программу обучения журналисты будут награждены "Сертификатом военной журналистики".

В тренингах также принимает участие сотрудник Информационного агентства Report Исмаил Насибли.