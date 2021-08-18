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Азербайджанские журналисты продолжают обучение в рамках тренинга по военной журналистике

Азербайджанские журналисты продолжают обучение в рамках тренинга по военной журналистике В Анкаре (Турция) продолжаются тренинги по военной журналистике, организованные Агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Турецкой полицейской академией и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA).
Медиа
18 августа 2021 г. 18:40
Азербайджанские журналисты продолжают обучение в рамках тренинга по военной журналистике

В Анкаре (Турция) продолжаются тренинги по военной журналистике, организованные Агентством Anadolu, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Турецкой полицейской академией и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA).

Как сообщает Report, 18 августа были проведены тренинги по повышению профессионализма и применению вертолетов во время стихийных бедствий, кризисных и чрезвычайных ситуаций в условиях войны.

В тренингах, которые продолжатся до 20 августа, принимают участие 24 журналиста из Азербайджана.

Успешно завершившие программу обучения журналисты будут награждены "Сертификатом военной журналистики".

В тренингах также принимает участие сотрудник Информационного агентства Report Исмаил Насибли.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani reporters continue education within military journalism training
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada azərbaycanlı jurnalistlərə helikopter tətbiqi təlimi tədris edilib

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