Азербайджанские журналисты посетили могилу Мамед Эмина Расулзаде

Азербайджанские журналисты, участвовавшие в тренинге в Анкаре, посетили могилу основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде.

Азербайджанские журналисты, участвовавшие в тренинге в Анкаре, посетили могилу основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде.

Как сообщает Report, были зачитаны молитвы за упокой души Мамед Эмина Расулзаде.

Напомним, что в первый день тренинга азербайджанские журналисты посетили могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В тренингах, организованных MEDIA, агентством Anadolu, Полицейской академией Турции и турецким агентством TIКA, приняли участие 24 журналиста из Азербайджана.

На тренингах, которые продлятся до 20 августа, журналистам расскажут о личной безопасности, оказании первой помощи, правилах поведения во время войны, выживании в воде, в условиях применения химического и биологического оружия. Кроме того, представители СМИ примут участие в тренингах, которые будут организованы в зонах риска.

Журналистам, успешно завершившим программу обучения, вручат международно-признанные сертификаты по военной журналистике.

Отметим, что в тренингах принимает участие сотрудник информационного агентства Report.