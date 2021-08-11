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Азербайджанские журналисты посетили могилу Мамед Эмина Расулзаде 

Азербайджанские журналисты посетили могилу Мамед Эмина Расулзаде  Азербайджанские журналисты, участвовавшие в тренинге в Анкаре, посетили могилу основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде.
Медиа
11 августа 2021 г. 13:01
Азербайджанские журналисты посетили могилу Мамед Эмина Расулзаде 

Азербайджанские журналисты, участвовавшие в тренинге в Анкаре, посетили могилу основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде.

Как сообщает Report, были зачитаны молитвы за упокой души Мамед Эмина Расулзаде.

Напомним, что в первый день тренинга азербайджанские журналисты посетили могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В тренингах, организованных MEDIA, агентством Anadolu, Полицейской академией Турции и турецким агентством TIКA, приняли участие 24 журналиста из Азербайджана.

На тренингах, которые продлятся до 20 августа, журналистам расскажут о личной безопасности, оказании первой помощи, правилах поведения во время войны, выживании в воде, в условиях применения химического и биологического оружия. Кроме того, представители СМИ примут участие в тренингах, которые будут организованы в зонах риска.

Журналистам, успешно завершившим программу обучения, вручат международно-признанные сертификаты по военной журналистике.

Отметим, что в тренингах принимает участие сотрудник информационного агентства Report.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı jurnalistlər Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər

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