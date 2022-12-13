Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ

Продолжается акция протеста представителей НПО, экоактивистов и волонтеров на участке дороги Шуша-Ханкенди.
Как передает Report, безопасность участников акции обеспечивают военнослужащие внутренних войск МВД Азербайджана.
На видеокадрах видно, как азербайджанские военнослужащие спешат на помощь сотрудникам агентства Report, в отношении которых российские миротворцы применили силу и помяли прикладом автомата капот служебного автомобиля.
Азербайджанские СМИ, как и все рядовые граждане страны, гордились и гордимся нашими военными. Благодаря действиям азербайджанских военных наши журналисты могут беспрепятственно выполнять свой профессиональный долг.