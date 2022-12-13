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Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ

Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ Продолжается акция протеста представителей НПО, экоактивистов и волонтеров на участке дороги Шуша-Ханкенди.
Медиа
13 декабря 2022 г. 16:08
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ

Продолжается акция протеста представителей НПО, экоактивистов и волонтеров на участке дороги Шуша-Ханкенди.

Как передает Report, безопасность участников акции обеспечивают военнослужащие внутренних войск МВД Азербайджана.

На видеокадрах видно, как азербайджанские военнослужащие спешат на помощь сотрудникам агентства Report, в отношении которых российские миротворцы применили силу и помяли прикладом автомата капот служебного автомобиля.

Азербайджанские СМИ, как и все рядовые граждане страны, гордились и гордимся нашими военными. Благодаря действиям азербайджанских военных наши журналисты могут беспрепятственно выполнять свой профессиональный долг.

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Версия на английском языке Elating images: Soldiers of Internal Troops come to aid of media workers
Версия на азербайджанском языке Qürur yaşadan görüntülər: Mətbuat nümayəndələrinin köməyinə Daxili Qoşunların hərbçiləri gəlib

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