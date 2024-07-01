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Азербайджанская телекомпания представила фильм об экономических махинациях Армении

Азербайджанская телекомпания представила фильм об экономических махинациях Армении Азербайджанская телекомпания провела сенсационное расследование, призванный переосмыслить роль Армении на международной арене.
Медиа
1 июля 2024 г. 12:53
Азербайджанская телекомпания представила фильм об экономических махинациях Армении

Азербайджанская телекомпания провела сенсационное расследование, призванное переосмыслить роль Армении на международной арене.

Как передает Report, фильм был снят телекомпанией CBC и демонстрирует скрытые механизмы армянской политики, а также ее двойные стандарты в отношении с союзниками.

"Наша цель – пролить свет на правду, которая долгое время была скрыта. Мы показываем, как Армения играет доверием своих союзников и что это значит для региональной стабильности и международной дипломатии", – заявил генеральный директор CBC Вугар Халилов.

Фильм демонстрирует, как Армения манипулирует своими партнерами, используя противоречия между Западом и Россией. Он раскрывает закулисные схемы обогащения страны на фоне обхода санкций против России и детально исследует внезапный экономический подъем Армении, начиная с 2022 года.

В первой части зрители узнают о подозрительном росте экономических показателей, достигнутом без проведения значительных реформ. Во второй части фильма, каким именно образом санкционные товары движутся через порты и таможенные посты, какие схемы реэкспорта позволяют Армении обогащаться на этом.

В фильме представлены мнения ведущих аналитиков и экспертов, проливающих свет на реальные механизмы и последствия этих процессов. Раскрываются не только экономические, но и политические аспекты ситуации.

Из соображений безопасности съемочной группы CBC не разглашает подробности рабочего процесса.

"Съемки подобного фильма-расследования затрагивают интересы огромного числа людей и бизнеса, имеющее к законности максимально далекое отношение. И наша задача, как продюсеров, обеспечить безопасность команды", – отметил один из продюсеров фильма, чье имя телекомпания не сообщает.

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