Азербайджанская телекомпания провела сенсационное расследование, призванное переосмыслить роль Армении на международной арене.
Как передает Report, фильм был снят телекомпанией CBC и демонстрирует скрытые механизмы армянской политики, а также ее двойные стандарты в отношении с союзниками.
"Наша цель – пролить свет на правду, которая долгое время была скрыта. Мы показываем, как Армения играет доверием своих союзников и что это значит для региональной стабильности и международной дипломатии", – заявил генеральный директор CBC Вугар Халилов.
Фильм демонстрирует, как Армения манипулирует своими партнерами, используя противоречия между Западом и Россией. Он раскрывает закулисные схемы обогащения страны на фоне обхода санкций против России и детально исследует внезапный экономический подъем Армении, начиная с 2022 года.
В первой части зрители узнают о подозрительном росте экономических показателей, достигнутом без проведения значительных реформ. Во второй части фильма, каким именно образом санкционные товары движутся через порты и таможенные посты, какие схемы реэкспорта позволяют Армении обогащаться на этом.
В фильме представлены мнения ведущих аналитиков и экспертов, проливающих свет на реальные механизмы и последствия этих процессов. Раскрываются не только экономические, но и политические аспекты ситуации.
Из соображений безопасности съемочной группы CBC не разглашает подробности рабочего процесса.
"Съемки подобного фильма-расследования затрагивают интересы огромного числа людей и бизнеса, имеющее к законности максимально далекое отношение. И наша задача, как продюсеров, обеспечить безопасность команды", – отметил один из продюсеров фильма, чье имя телекомпания не сообщает.