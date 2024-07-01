Азербайджанская телекомпания представила фильм об экономических махинациях Армении

Азербайджанская телекомпания провела сенсационное расследование, призванный переосмыслить роль Армении на международной арене.

Азербайджанская телекомпания провела сенсационное расследование, призванное переосмыслить роль Армении на международной арене.

Как передает Report, фильм был снят телекомпанией CBC и демонстрирует скрытые механизмы армянской политики, а также ее двойные стандарты в отношении с союзниками.

"Наша цель – пролить свет на правду, которая долгое время была скрыта. Мы показываем, как Армения играет доверием своих союзников и что это значит для региональной стабильности и международной дипломатии", – заявил генеральный директор CBC Вугар Халилов.

Фильм демонстрирует, как Армения манипулирует своими партнерами, используя противоречия между Западом и Россией. Он раскрывает закулисные схемы обогащения страны на фоне обхода санкций против России и детально исследует внезапный экономический подъем Армении, начиная с 2022 года.

В первой части зрители узнают о подозрительном росте экономических показателей, достигнутом без проведения значительных реформ. Во второй части фильма, каким именно образом санкционные товары движутся через порты и таможенные посты, какие схемы реэкспорта позволяют Армении обогащаться на этом.

В фильме представлены мнения ведущих аналитиков и экспертов, проливающих свет на реальные механизмы и последствия этих процессов. Раскрываются не только экономические, но и политические аспекты ситуации.

Из соображений безопасности съемочной группы CBC не разглашает подробности рабочего процесса.

"Съемки подобного фильма-расследования затрагивают интересы огромного числа людей и бизнеса, имеющее к законности максимально далекое отношение. И наша задача, как продюсеров, обеспечить безопасность команды", – отметил один из продюсеров фильма, чье имя телекомпания не сообщает.