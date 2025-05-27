Азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью различных госучреждений Узбекистана

В рамках визита в Узбекистан представители пресс-служб ряда государственных органов и учреждений Азербайджана ознакомились с деятельностью различных министерств и ведомств этой страны.
Об этом сообщает корреспондент Report из Ташкента.
В ходе обсуждений состоялся широкий обмен мнениями о шагах, предпринимаемых для развития коммуникационного механизма в обеих странах, применяемых инновационных подходах и передовом опыте.
Было отмечено, что такие визиты важны с точки зрения повышения профессиональных знаний и навыков, а также укрепления регионального сотрудничества.