Азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью различных госучреждений Узбекистана

В рамках визита в Узбекистан представители пресс-служб ряда государственных органов и учреждений Азербайджана ознакомились с деятельностью различных министерств и ведомств этой страны.

В рамках визита в Узбекистан представители пресс-служб ряда государственных органов и учреждений Азербайджана ознакомились с деятельностью различных министерств и ведомств этой страны.

Об этом сообщает корреспондент Report из Ташкента.

В ходе обсуждений состоялся широкий обмен мнениями о шагах, предпринимаемых для развития коммуникационного механизма в обеих странах, применяемых инновационных подходах и передовом опыте.

Было отмечено, что такие визиты важны с точки зрения повышения профессиональных знаний и навыков, а также укрепления регионального сотрудничества.