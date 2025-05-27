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Азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью различных госучреждений Узбекистана

Азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью различных госучреждений Узбекистана В рамках визита в Узбекистан представители пресс-служб ряда государственных органов и учреждений Азербайджана ознакомились с деятельностью различных министерств и ведомств этой страны.
Медиа
27 мая 2025 г. 18:05
Азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью различных госучреждений Узбекистана

В рамках визита в Узбекистан представители пресс-служб ряда государственных органов и учреждений Азербайджана ознакомились с деятельностью различных министерств и ведомств этой страны.

Об этом сообщает корреспондент Report из Ташкента.

В ходе обсуждений состоялся широкий обмен мнениями о шагах, предпринимаемых для развития коммуникационного механизма в обеих странах, применяемых инновационных подходах и передовом опыте.

Было отмечено, что такие визиты важны с точки зрения повышения профессиональных знаний и навыков, а также укрепления регионального сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti Özbəkistanın müxtəlif dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə tanış olub

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