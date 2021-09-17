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Азербайджан проверяет экспортируемые в Россию косточковые и семечковые фрукты

Азербайджан проверяет экспортируемые в Россию косточковые и семечковые фрукты Председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли и глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Сергей Данкверт провели встречу в формате видеоконференции.
Медиа
17 сентября 2021 г. 17:33
Азербайджан проверяет экспортируемые в Россию косточковые и семечковые фрукты

Председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли и глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Сергей Данкверт провели встречу в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены контроль, осуществляемый над экспортируемой из Азербайджана в Россию продукцией растениеводства, проводимые в хозяйствах постоянные меры по борьбе с вредителями и вирусами, лабораторные исследования образцов, изъятых у экспортируемых продуктов.

Председатель АПБА Г. Тахмазли сообщил, что ведутся исследования на наличие бурой монилиозной гнили в косточковых и семечковых фруктах, экспортируемых в Россию, специалисты проводят мониторинги в этом направлении.

Глава Россельхознадзора С.Данкверт выразил удовлетворение расширением сотрудничества между двумя странами в сфере продовольственной безопасности и здоровья растений.

Стороны обсудили также фумигацию некоторых продуктов растениеводства во время импортно-экспортных операций, продление разрешения на перевозку яблок и помидоров железнодорожным транспортом, выдачу фитосанитарных сертификатов нескольким мелким предприятиям-участникам кооперативов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Rusiyaya ixrac olunan çəyirdəkli və tumlu meyvələrdə müayinələr aparır

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