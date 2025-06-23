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Азербайджан представлен на 30-м Шанхайском телевизионном фестивале

Азербайджан представлен на 30-м Шанхайском телевизионном фестивале Азербайджан представлен на 30-м Шанхайском телевизионном фестивале
Медиа
23 июня 2025 г. 12:08
Азербайджан представлен на 30-м Шанхайском телевизионном фестивале

Азербайджанская делегация приняла участие в церемонии открытия 30-го Шанхайского телевизионного фестиваля в Китае.

Как сообщили Report в Агентстве развития медиа (MEDİA), основной целью фестиваля является продвижение высококачественной продукции в телевизионной индустрии и обсуждение вопросов, формирующих глобальную медийную повестку дня.

В рамках мероприятия делегация во главе с исполнительным директором MEDİA Ахмедом Исмаиловым встретилась с генеральным директором и главным редактором Shanghai Media Group Фень Шаоянь (Xiaoyan Fan).

В ходе встречи Ахмед Исмаилов отметил важность развития сотрудничества и обмена опытом в сфере СМИ.

Шаоянь предоставил подробную информацию о Shanghai Media Group и планах компании.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации входят председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров, руководитель сектора по работе с НПО и коммуникациям Администрации президента Азербайджана Камран Гасанов, председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев и исполнительный директор международного телеканала AnewZ Руфат Гамзаев.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at 30th Shanghai TV Festival
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti 30-cu Şanxay Televiziya Festivalında iştirak edib

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