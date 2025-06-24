Азербайджан и Китай будут сотрудничать в сфере радио и телевидения

15:22 Делегация Азербайджана 24 июня встретилась в Пекине с министром Главного государственного управления радио и телевидения Китая Цао Шумин и другими высокопоставленными лицами ведомства.

Делегация Азербайджана 24 июня в Пекине встретилась с министром Главного государственного управления радио и телевидения Китая Цао Шумин и другими высокопоставленными лицами.

Как сообщает Report, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров подчеркнул важность углубления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере аудиовизуальных медиа, и в других областях.

В ходе встречи был подписан "Меморандум о сотрудничестве в области радио и телевизионного вещания между Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики и Главным государственным управлением радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики". Целью документа является развитие сотрудничества в сфере радиовещания и телевидения, ускорение обмена опытом и кадрами.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации входят исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров, заведующий сектором по работе с медиа отдела Администрации президента Азербайджана по работе с неправительственными организациями и коммуникации Кямран Гасанов, председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алиев и исполнительный директор телеканала AnewZ Руфат Гамзаев.