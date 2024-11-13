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Азербайджан и Албания подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере медиа

Азербайджан и Албания подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере медиа В Агентстве развития медиа Азербайджана состоялась встреча с генеральным директором Агентства медиа и информации Республики Албания Алтео Хуси, в ходе которой стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.
Медиа
13 ноября 2024 г. 12:05
Азербайджан и Албания подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере медиа

В Агентстве развития медиа Азербайджана состоялась встреча с генеральным директором Агентства медиа и информации Республики Албания Алтео Хуси, в ходе которой стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Документ предусматривает сотрудничество в обмене информацией и опытом в сфере медиа и коммуникаций, расширение партнерства по инициативам и проектам, представляющим взаимный интерес, а также стимулирование взаимных визитов.

Во время встречи исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов подчеркнул значимость обмена опытом между ведомствами и участниками медиа-сектора, реализации совместных проектов и установления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Он также отметил важность усилий по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности.

Гендиректор Агентства медиа и информации Албании Алтео Хуси поблагодарил за организацию встречи и отметил, что эффективное партнерство поможет совместно решать текущие проблемы в информационной сфере и внедрять новые медиа-форматы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Albania ink MoU on media collaboration
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Albaniya arasında media sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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