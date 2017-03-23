Азер Мурсалиев: Душой и сердцем я всегда на Родине - ИНТЕРВЬЮ

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В журналистике есть две карьеры

"Ни одно лобби ни в одной стране не в состоянии навязать ей свои интересы"

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Интервью Report c главным редактором журнала "Власть", входящего в издательский дом "Коммерсант", Азером Мурсалиевым.

- Азер Арифович, вы работали в ряде таких известных российских СМИ как "Вышка", "Комсомольская правда", "Московские новости", уже несколько лет являетесь шеф-редактором издательского дома "Коммерсант". Как вам удалось добиться такого успеха, создать такую профессиональную карьеру?

- Понимаете, я помню, когда я только пришел работать в газету "Вышка", заместитель главного редактора покойный Осман Мирзоев спросил меня, какую карьеру я хочу сделать. Но какая карьера, я как-то не думал. Две. Одна - формальная: корреспондент, завотделом, зам. главного редактора, а другая - просто журналист, хороший журналист, очень хороший журналист. На самом деле я всегда считал и считаю, что вторая гораздо важнее, потому что вот такая прямая карьера, когда человек растет по формальной лестнице, она в общем далеко не всегда связана с профессией. Просто иногда человек вынужден переходить на такую позицию, иногда уходить с этой позиции. Это не всегда связано с сугубо профессиональной историей. А профессиональная - это как раз-таки умение делать дело.

Если продолжаешь заниматься тем же самым, то просто меняется масштаб. Это как художник, который работает с большим полотном. Кто-то сначала начинает с того, что вырисовывает лиcточек или веточку, кто-то там раскрашивает кору дерева, но кто-то тем не менее должен держать в голове всю картину. Это сложно и долго, но если человек не научился рисовать листочек, то и дерево он вряд ли нарисует.

- Вы начинали журналистскую карьеру в Азербайджане и продолжили ее в России? Как по вашему, чем отличается медийное пространство этих двух стран? В чем основные различия и схожести?

- Если быть более точным, я начинал работать в журналистике еще в Советском Союзе. Тогда медийная обстановка, атмосфера что в Баку, что в Москве не сильно отличалась. Это все была единая советская печать. Сейчас, честно говоря, мне сложно сказать. Я не настолько хорошо знаю современную азербайджанскую прессу. Благодаря интернету я стараюсь более-менее следить, но все же это такой взгляд издалека. У меня такое ощущение, что развитие что азербайджанской, что российской прессы, со всеми своими плюсами и минусами, примерно одинаковое. То есть разительных отличий я честно говоря не вижу.

Как мне кажется тому причиной похожая политическая ситуация, схожая экономика, сходный переходный период, общее советское прошлое, от этого тоже никуда не деться. Поэтому я не вижу разительных больших отличий, их по-моему нет.

- Если бы получили хорошее предложение из Азербайджана, вернулись бы работать тут?

- В принципе сейчас специфика в нашей профессии такова, что можно сидеть и в Новой Зеландии и делать проект в России, для этого не обязательно физически перемещаться. Но я регулярно приезжаю на историческую Родину, не теряю связей, поэтому независимо от всяких предложений, я душой и сердцем всегда там.

- Успешно ли на ваш взгляд протекает сотрудничество азербайджанских и российских СМИ?

- Понимаете, я думаю, что это несколько надуманная формулировка. Не бывает сотрудничества. Во-первых, мы все конкуренты, во-вторых, раньше, в эпоху до интернета, был еще такой, как говорят, обмен информации. Сейчас такого нет - появилась новость и она сразу выкладывается в онлайн. И она в общем доступе для всех. Я думаю, что связь в основном заключается в том, что основной массив информации азербайджанских СМИ присутствует на азербайджанских русскоязычных ресурсах и благодаря этому он доступен здесь. Ну и, соответственно, русскоязычные СМИ доступны для Азербайджана, просто потому что в Азербайджане многие владеют русским языком.

Сейчас мониторинг идет по другому принципу, по ключевым словам, по темам. Когда появляется какая-то тема, то естественно возникает интерес, что там в Баку пишут.

- Какой образ азербайджанца сложился у российских граждан? Какими видят наших соотечественников в России?

- Мне сложно сказать за всех, но в целом по сравнению с 90-ыми достаточно заметно ситуация сменилась в лучшую сторону. Но это не означает, что существует какой-то лучезарный образ азербайджанца. Прошло много лет, азербайджанцев в России много, нынешнее поколение в значительной части его учились вместе в школе. То есть у нынешней молодежи есть знакомые и одноклассники азербайджанцы. То есть это уже не что-то такое чужое, непонятное, неизведанное, что было в 90-ые, особенно в начале 90-ых.

Они понимают, что люди разные, есть хорошие и плохие, интеллигентные, образованные. Нет единого образа, он как бы разделился. Есть сосед, есть друг, есть сослуживец.

- Насколько, на ваш взгляд, активна азербайджанская диаспора в России? Сталкиваетесь ли вы с влиянием армянского лобби, работая в Москве?

- Я бы не сказал. Понимаете, очень часто влияние преувеличивается. Как в Азербайджане преувеличивается влияние армянского лобби, так и в Армении преувеличивается влияние азербайджанского лобби. Ни одно лобби ни в одной стране не в состоянии навязать стране свои интересы. Если интересы самого государства иногда могут совпадать частично с интересами той или иной страны, то это вовсе не означает, что это результат планомерной работы лобби. Поэтому я бы не преувеличивал. Есть работа по нормальной организации соотечественников, помощи им, помощи в адаптации, особенно тем, кто приехал недавно. Это абсолютно нормальная позитивная история, которая приносит хорошие результаты. А все остальное я думаю, что это итог усилия каждого человека.

- Неоднократно говорилось о роли России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как вам видится данный вопрос, перспективы его урегулирования и роль Москвы?

- На данный момент совершенно очевидно, что Москва прикладывает все усилия к тому, чтобы этот конфликт как минимум не разросся. Потому что в нынешней ситуации обострение конфликта чревато очень серьезными последствиями, в том числе и для России, Россия не заинтересована в этом.

Что касается того, что может ли Москва решить этот вопрос в ту или иную сторону, я глубоко сомневаюсь. Ей придется тогда делать выбор, который ни одна разумная российская власть делать не захочет и не будет - отказываться от одного из двух союзников. Ну и приобретать огромное количество проблем на долгие долгие годы. На данный момент политика Москвы направлена на то, чтобы максимально не допустить серьезных столкновений, вспышки, эскалации конфликта. И продолжать все же участвовать в переговорном процессе, хотя в общем особых больших надежд на успех в ближайшее время здесь не возлагаю.