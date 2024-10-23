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Аудиовизуальный совет вынес предупреждение Xəzər TV за нарушение закона "О медиа"

Аудиовизуальный совет вынес предупреждение Xəzər TV за нарушение закона "О медиа" Аудиовизуальный cовет вынес предупреждение телеканалу "Xəzər TV" за нецензурное выражение, прозвучавшее в эфире во время трансляции сериала в прайм-тайм.
Медиа
23 октября 2024 г. 18:16
Аудиовизуальный совет вынес предупреждение Xəzər TV за нарушение закона О медиа

Аудиовизуальный cовет вынес предупреждение телеканалу "Xəzər TV" за нецензурное выражение, прозвучавшее в эфире во время трансляции сериала в прайм-тайм.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета, 22 октября во время трансляции сериала один из персонажей употребил неэтичное выражение, которое не было перекрыто звуком цензуры.

Согласно заявлению Аудиовизуального совета, данный случай является нарушением соответствующей статьи Закона "О медиа", однако, учитывая, что подобное нарушение на "Xəzər TV" произошло впервые, члены Совета ограничились предупреждением.

Телеканалу было вынесено предупреждение о том, что в случае повторения подобных инцидентов к нему будут применены административные санкции.

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