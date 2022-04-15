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Аудиовизуальный совет сделал серьезное предупреждение телеканалам

Аудиовизуальный совет сделал серьезное предупреждение телеканалам Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики сделал серьезное предупреждение телеканалам.
Медиа
15 апреля 2022 г. 16:44
Аудиовизуальный совет сделал серьезное предупреждение телеканалам

Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики сделал серьезное предупреждение телеканалам.

Об этом Report сообщили в Совете.

Сообщается, что в ходе мониторингов, проводимых с начала апреля, в программах, транслируемых в прямом эфире, были замечены случаи столкновения, драк и озвучивание взаимных оскорблений между гостями, участниками, экспертами. Ранее, благодаря предупреждениям Совета, подобные случаи происходили редко и не принимали систематический характер. Однако в последние дни в программах, транслируемых в прямом эфире на общенациональных телеканалах, такие нарушения становятся все более интенсивными и систематическими".

Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики доводит до сведения вещателей, что отныне при подобных случаях в отношении них будут применены административные санкции без предварительного предупреждения.

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