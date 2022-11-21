Аудиовизуальный совет сделал предупреждение трем телеканалам

Аудиовизуальный совет сделал предупреждение телеканалам Space TV, MTV и ATV.

Аудиовизуальный совет сделал предупреждение телеканалам Space TV, MTV и ATV.

Об этом Report сообщили в Совете.

На прошедшем в онлайн-формате заседании Совета были рассмотрены вопросы, связанные с выявленными в результате мониторинга нарушениями, имевшими место в эфире телеканалов Space TV, MTV и ATV.

Во всех случаях нарушения произошли во время прямой трансляции.

После проведенных обсуждений Аудиовизуальный совет на основании фактов нарушений сделал предупреждение телеканалам Space TV, ATV и MTV.