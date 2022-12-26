Аудиовизуальный совет: Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше

Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше.

Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель отдела технического контроля аудиовизуального вещания, информационных технологий и связи Аудиовизуального совета Иса Мамедов.

По его словам, также установлены станции в Миндживане и Губадлы: "Увеличение мощности станций в Зангилане и Губадлы не представляется возможным, так как против этого возражает иранская сторона. Хотя они и занимают частоты наших радио- и телеканалов. Поэтому в указанных районах мы выбираем ограниченную мощность ретрансляторов".