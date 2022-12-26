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Аудиовизуальный совет: Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше

Аудиовизуальный совет: Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше.
Медиа
26 декабря 2022 г. 12:40
Аудиовизуальный совет: Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше

Самые мощные передающие станции установлены в Гадруте и Шуше.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель отдела технического контроля аудиовизуального вещания, информационных технологий и связи Аудиовизуального совета Иса Мамедов.

По его словам, также установлены станции в Миндживане и Губадлы: "Увеличение мощности станций в Зангилане и Губадлы не представляется возможным, так как против этого возражает иранская сторона. Хотя они и занимают частоты наших радио- и телеканалов. Поэтому в указанных районах мы выбираем ограниченную мощность ретрансляторов".

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Версия на английском языке Head of department of Audiovisual Council: Main powerful stations were installed in Hadrut and Shusha
Версия на азербайджанском языке Audiovizual Şuranın şöbə müdiri: "Əsas güclü stansiyalar Hadrut və Şuşada qurulub"

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