Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Аудиовизуальный Совет приостанавливает вещание Space TV из-за слов ведущей Саиды Бекиргызы

    Медиа
    • 13 сентября, 2025
    • 13:29
    Аудиовизуальный Совет приостанавливает вещание Space TV из-за слов ведущей Саиды Бекиргызы

    Аудиовизуальный Совет принял решение приостановить вещание телеканала Space TV на 6 часов в качестве санкции за нарушение национального медиа-законодательства.

    Как передает Report, согласно официальному заявлению регулятора, телеканал будет отключен от эфира 16 сентября с 08:00 до 14:00.

    Причиной стало нарушение статей 14.1.4 и 14.1.9 закона "О медиа", запрещающих пропаганду дискриминации и распространение высказываний, разжигающих ненависть.

    Инцидент произошел 11 сентября в программе "Xəbərin izində", где обсуждалось резонансное дело о сексуальном насилии над 16-летней школьницей в Агдаме.

    "Высказывания ведущей Саиды Бекиргызы содержали явные элементы дискриминации и языка ненависти в отношении региона, где произошло преступление, и его жителей", - подчеркивается в официальном заявлении Совета.

    Несмотря на то, что редакция Space TV предприняла попытку ограничить звук в части выступления ведущей, вышедший в эфир материал все равно содержал достаточное количество нарушений для применения санкций.

    Кроме того, Саида Бекиргызы распространила фрагмент программы через свои аккаунты в социальных сетях. Этот поступок в Аудиовизуальном Совете расценили как "несовместимое с журналистской этикой и далекое от профессионализма ".

    Аудиовизуальный совет Саида Бекиргызы дискриминация нарушение закона
    "Space TV"nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

    Последние новости

    14:41

    Трамп планирует развернуть в Луизиане 1 тыс. солдат Нацгвардии

    Другие страны
    14:27

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    14:23

    Украина получит от Японии кредит на крупную сумму

    Другие страны
    14:13

    Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серии

    Командные
    14:12

    Зеленский призвал убедить Китай оказать давление на Москву в прекращении войну

    Другие страны
    14:00

    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 250 тыс. человек

    Другие страны
    13:54

    Минобороны призывает граждан соблюдать запрет на встречи с новобранцами

    Армия
    13:47

    Келлог обсудил с Умеровым урегулирование между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:44

    Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос на 38%

    Финансы
    Лента новостей