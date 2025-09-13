Аудиовизуальный Совет приостанавливает вещание Space TV из-за слов ведущей Саиды Бекиргызы

Аудиовизуальный Совет принял решение приостановить вещание телеканала Space TV на 6 часов в качестве санкции за нарушение национального медиа-законодательства.

Как передает Report, согласно официальному заявлению регулятора, телеканал будет отключен от эфира 16 сентября с 08:00 до 14:00.

Причиной стало нарушение статей 14.1.4 и 14.1.9 закона "О медиа", запрещающих пропаганду дискриминации и распространение высказываний, разжигающих ненависть.

Инцидент произошел 11 сентября в программе "Xəbərin izində", где обсуждалось резонансное дело о сексуальном насилии над 16-летней школьницей в Агдаме.

"Высказывания ведущей Саиды Бекиргызы содержали явные элементы дискриминации и языка ненависти в отношении региона, где произошло преступление, и его жителей", - подчеркивается в официальном заявлении Совета.

Несмотря на то, что редакция Space TV предприняла попытку ограничить звук в части выступления ведущей, вышедший в эфир материал все равно содержал достаточное количество нарушений для применения санкций.

Кроме того, Саида Бекиргызы распространила фрагмент программы через свои аккаунты в социальных сетях. Этот поступок в Аудиовизуальном Совете расценили как "несовместимое с журналистской этикой и далекое от профессионализма ".