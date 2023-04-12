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Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV

Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV 12 апреля состоялось заседание Аудиовизуального совета в видеоформате.
Медиа
12 апреля 2023 г. 15:40
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV

12 апреля состоялось заседание Аудиовизуального совета в видеоформате.

Об этом Report сообщили в Совете.

На заседании было обсуждено письмо, поступившее в Совет от Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики в связи с фактом распространения недостоверной рекламы.

В письме отмечается, что в рекламном материале "Магомед Эфендиев, Центр варикоза - Избавьтесь от варикоза с помощью лазера", который транслировался 17 февраля в эфире телеканала ARB, была озвучена недостоверная реклама с использованием фразы "в нашей клинике можно найти лекарство от всех болезней".

По итогам обсуждений Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики, руководствуясь статьей 7.2 закона Азербайджанской Республики "О рекламе", статьями 39.1.4, 41.1.1 и 41.5 закона Азербайджанской Республики "О медиа", принял решение о прекращении 16 апреля 2023 года вещания программ на телеканале ARB на 3 часа - с 13:00 до 16:00.

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Версия на азербайджанском языке Audiovizual Şura “ARB”nin yayımının 3 saatlıq dayandırılması barədə qərar verib

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