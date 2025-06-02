Аудиовизуальный совет прекратил вещание каналов "Матч ТВ" для защиты прав местных вещателей

Аудиовизуальный совет прекратил вещание каналов "Матч ТВ" для защиты прав местных вещателей

Аудиовизуальный совет Азербайджана принял решение о прекращении вещания российских спортивных каналов "Матч ТВ" на территории страны. Причиной такого шага стало отсутствие у данных телеканалов необходимых разрешительных документов для легальной трансляции в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Совете.

Согласно заявлению совета, целый ряд спортивных каналов, включая "МАТЧ! ФУТБОЛ 1", "МАТЧ! ФУТБОЛ 2", "МАТЧ! ФУТБОЛ 3", "МАТЧ! ПРЕМЬЕРА", "МАТЧ! ИГРА", "МАТЧ! АРЕНА", "МАТЧ! СТРАНА" и "МАТЧ!", были исключены из пакетов ретрансляции мультиплексных и платформенных операторов страны.

В соответствии с действующим законом "О медиа", операторы, имеющие лицензию на вещание в Азербайджане, обязаны получить специальное разрешение на ретрансляцию зарубежных телеканалов в виде договора, соглашения или лицензии. Несмотря на многочисленные встречи и рекомендации со стороны Аудиовизуального совета, более 20 операторов продолжали незаконное вещание и были оштрафованы на 5000 манатов каждый.

"Помимо отсутствия прав на вещание, трансляция российских спортивных каналов нарушала интересы местных вещателей, которые приобрели исключительные права на показ ряда международных соревнований. Фактически, "пиратское" вещание каналов "Матч ТВ" наносило серьезный ущерб экономическому потенциалу азербайджанских телекомпаний и негативно сказывалось на имидже страны в медиасфере.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Аудиовизуальный совет Азербайджана 13 мая 2025 года направил официальное требование всем операторам прекратить ретрансляцию "пиратских" каналов, в том числе российских спортивных, и предупредил о готовности применить законные меры воздействия в случае невыполнения данного требования с 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении ведомства.