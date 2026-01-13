Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Медиа
    • 13 января, 2026
    • 17:29
    Аудиовизуальный совет наказал телеканал ARB за нецензурную лексику

    Аудиовизуальный совет Азербайджана принял решение остановить вещание телеканала ARB на три часа.

    Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем онлайн-заседании совета в связи с использованием нецензурной лексики в сериале "Səkkiz" ("Восемь").

    Данная серия вышла в эфир 10 января в период с 23:00 до 23:55. При этом во время трансляции нецензурные слова героя серила не были ограничены с помощью технических средств.

    Таким образом, был нарушен закон "О медиа", предусматривающий запрет на использование аморальной лексики, в том числе нецензурных слов и выражений, а также жестов.

    "С учетом указанных обстоятельств члены Аудиовизуального совета приняли решение применить санкцию в отношении телеканала ARB и приостановить его вещание на три часа 15 января", - говорится в сообщении.

    Лента новостей