Аудиовизуальный совет наказал телеканал ARB за нецензурную лексику

Аудиовизуальный совет Азербайджана принял решение остановить вещание телеканала ARB на три часа.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем онлайн-заседании совета в связи с использованием нецензурной лексики в сериале "Səkkiz" ("Восемь").

Данная серия вышла в эфир 10 января в период с 23:00 до 23:55. При этом во время трансляции нецензурные слова героя серила не были ограничены с помощью технических средств.

Таким образом, был нарушен закон "О медиа", предусматривающий запрет на использование аморальной лексики, в том числе нецензурных слов и выражений, а также жестов.

"С учетом указанных обстоятельств члены Аудиовизуального совета приняли решение применить санкцию в отношении телеканала ARB и приостановить его вещание на три часа 15 января", - говорится в сообщении.